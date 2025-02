Salernitana-Frosinone, quota diecimila ad un passo: il dato Accelerata importante: l'Arechi pronto a ruggire

Salernitana-Frosinone scalda l'attesa nel cuore dei tifosi granata. L'ultimo dato aggiornato sulla prevendita e comunicato dal club parla di 5000 tagliandi venduti, di cui 58 per il settore ospiti. All'Arechi saranno dunque circa 10mila gli spettatori previsti, con possibile impennata nelle prossime ore.

Nel pomeriggio era staor reso possibile effettuare acquisto online dei biglietti per Salernitana-Frosinone nei settori destinati alla tifoseria granata anche per coloro che non possiedono fidelity card/Member Card dell’U.S. Salernitana 1919, in parziale revisione delle modalità precedentemente comunicate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico. Resta in vigore il divieto d’acquisto per i settori locali ai residenti a Frosinone e provincia, eccezion fatta per i possessori di fidelity card/Member Card dell’U.S. Salernitana 1919.