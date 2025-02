Salernitana, Ghiglione: "Condizionato dall’infortunio al gomito" L'esterno a "Calcio di Periferia": "Scegliere il sud è stato un cambio di vita"

La volontà di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione difficile. La Salernitana aspetta ancora la migliore versione di Paolo Ghiglione. L’esterno destro, arrivato in estate nella trattativa che ha portato Federico Bonazzoli alla Cremonese, ha faticato nei primi otto mesi di esperienza in maglia granata. In un’intervista al canale “Calcio di periferia”, il laterale ha raccontato la sua esperienza con la Nazionale Under 19, battuto in finale dalla Francia di un giovanissimo ma già imprendibile Mbappè.

Ora l’avventura con la maglia della Salernitana, con poche luci e troppe ombre per un calciatore con un curriculum importante: “Si è trattato di un vero e proprio cambio di vita: tifoseria calda, società organizzatissima, nulla da dire. Siamo partiti un po’ così così, l’annata scorsa si è chiusa con la retrocessione, ci sono stati tanti cambiamenti. Io sono arrivato già da infortunato, mi ero rotto imbraccio in ritiro con la Cremonese, ho perso li primo mese e mezzo, mi ha penalizzato un po’. Poi come tanti altri ragazzi sono arrivato ad agosto, tutti calciatori nuovi, processo di adattamento, cambiato anche allenatore”.