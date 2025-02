Salernitana, squadra in ritiro da questa sera: possibile cameo di Iervolino Il patron vuole essere vicino ai calciatori. Ieri all'Arechi visita speciale per Wlodarczyk

Concentrazione massima. La Salernitana prepara la sfida con il Frosinone senza lasciare nulla al caso. Ieri, nel chiuso dell'Arechi, Roberto Breda ha tastato il polso della sua squadra con una lunga seduta pomeridiana. Diverse le soluzioni provate, alimentando così qualche dubbio di formazione che verrà sciolto solo a ridosso del fischio d'inizio della sfida di domenica. Ad infoltire i ranghi anche diversi elementi della Primavera, sotto gli occhi di Luca Fusco e del nuovo vice Andrea Bovo: tra questi i fratelli Tchaouna e l'australiano Barry.

Tutto sotto gli occhi del direttore sportivo Marco Valentini che ha assistito all'intera seduta prima di mettersi in auto e far ritorno nel suo quartier generale del Centro Sportivo Mary Rosy. La squadra si ritroverà nella club house questa mattina per la penultima seduta pre-Frosinone. Poi appuntamento a questa sera, quando scatterà il ritiro prepartita in un albergo zona stadio con 24 ore di anticipo rispetto alla tradizione. Non è escluso che nella giornata di domani, alla vigilia dello scontro diretto con il Frosinone, a cenare con la squadra possa esserci anche Danilo Iervolino: il patron è atteso domenica allo stadio ma vuole stringersi alla squadra e testimoniare la sua vicinanza in un momento non facile.

Ieri intanto, i cancelli dell'Arechi sono stati aperti solo per Adam Majewski, commissario tecnico della Polonia Under 21. L’allenatore è in missione in giro per l'Europa per valutare la condizione dei possibili convocati per i prossimi Europei di categoria. Tra gli attaccanti a disposizione figura anche Szymon Wlodarczyk. L'ex Sturm Graz segnò nell'ultima amichevole della selezione polacca ma è alle prese con una stagione tormentata. Non vede il campo dalla sconfitta con il Catanzaro dello scorso 29 dicembre. Poi solo panchina o tribuna. Per lui il sogno continentale rischia di sfumare.