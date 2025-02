Salernitana, sorpresa al Mary Rosy: Iervolino incontra la squadra Blitz del patron: discorso alla squadra e fiducia

Un incontro con la squadra per ribadire la fiducia nella corsa salvezza. Danilo Iervolino piomba a sorpresa nel Centro Sportivo Mary Rosy. Una visita per sottolineare la vicinanza alla squadra e all'ambiente in un momento topico della stagione. Iervolino ha avuto prima un incontro con l'amministratore delegato Maurizio Milan e poi con il direttore sportivo Marco Valentini e successivamente con l'allenatore Roberto Breda. In seguito anche un incontro con la squadra. Iervolino sarà presente domenica allo stadio per sostenere la squadra.