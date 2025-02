Salernitana-Frosinone, che risposta dall’Arechi! Quota 12mila superata Importante la risposta alla promo lanciata dal club per scuole e società calcistiche del territorio

Numeri in costante aumento. Il popolo della Salernitana si stringe intorno alla squadra. Per Salernitana-Frosinone, l’Arechi è pronto a ruggire tutto il desiderio di sostenere gli uomini di Roberto Breda e dare fiato alla propria rimonta salvezza. L’ultimo aggiornamento del club parla di ben 8500 tagliandi staccati, dato che sommato al numero di abbonati permette di superare quota 12mila. Importante la risposta anche dall’iniziativa legate alle scuole alle società calcistiche del territorio: 1400 prenderanno posto nei Distinti per la promo gratuita. Sale a quota 256 il numero di supporters ospiti.