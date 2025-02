Salernitana, Iervolino carica la squadra e assicura: "Uniti fino alla fine" I retroscena del discorso: rinnovata la fiducia a Breda e Valentini anche alla presenza del gruppo

Con un autentico blitz Danilo Iervolino ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy per incontrare squadra ed allenatore e suonare la carica in vista dello scontro salvezza di domenica contro il Frosinone. Il patron della Salernitana, accompagnato dall'amministratore Maurizio Milan, ha voluto manifestare concretamente la sua vicinanza al gruppo. Dopo aver parlato con ds ed allenatore, a cui è stata rinnovata la fiducia anche in presenza dei calciatori, il numero uno del club ha tenuto un discorso alla squadra. Con toni concilianti e in un clima che è rimasto sempre disteso, l'imprenditore incoraggiato gli atleti, invitandoli ad avere coraggio in questo rush finale di stagione. Iervolino ha spiegato di aver fiducia nel gruppo e di essersi riavvicinato al progetto anche per l'ardore agonistico mostrato dalla squadra in alcune partite. Ai calciatori, poi, nell'assicurare la sua presenza allo stadio fino al termine della stagione, ha chiesto di cancellare la partita di Carrara e di mettere in campo ogni sforzo per centrare la salvezza.