Salernitana-Frosinone, i convocati di Breda: out Simy Il nigeriano resta fuori dopo il cameo di Carrara. Altre quattro esclusioni per scelta tecnica

Salernitana-Frosinone è scontro diretto vitale per le speranze salvezza dei granata. Per la sfida dell'Arechi, Roberto Breda può fare affidamento sull'intera rosa a disposizione. Nessuna esclusione per squalifica o infortuni ma fanno rumore i mancati inserimenti tra i convocati di Wlodarczyk ma soprattutto di Simy. Il nigeriano, mossa disperata a Carrara cinquanta giorni dopo l'ultima presenza in maglia granata, è stato escluso per la sfida di domani. Fuori per scelta tecnica anche Gentile, Jaroszynski e Tello.

Di seguito, la lista dei convocati di Breda:

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 7 Tongya, 98 Zuccon;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 90 Cerri, 99 Raimondo, 31 Verde.