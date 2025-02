Salernitana-Frosinone, quota 15mila ad un passo: il dato della prevendita L'Arechi pronto a ruggire

La carica dei 15mila. L’Arechi risponde presente al richiamo della società per Salernitana-Frosinone. L’ultimo aggiornamento della prevendita parla di 10600 tagliandi venduti, con il dato definitivo per la Curva Nord di 336 supporters ciociari. Numeri importanti che, sommai alla quota abbonati, fa vacillare quota 15mila spettatori. Ci sarà possibilità anche domani di acquistare i tagliandi, con il botteghino dell’Arechi aperto a ridosso del fischio d’inizio per facilitare le operazioni ai tifosi.