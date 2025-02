Salernitana-Frosinone, le probabili formazioni: Breda pensa a tre cambi Il tecnico si affida a Verde e sorprende in mediana con la carta Reine-Adelaide

Una finale anticipata. "Questa partita vale triplo". Roberto Breda non ci gira intorno, dall'alto della sua esperienza il tecnico granata sa bene quanto sia importante Salernitana-Frosinone nell'economia della stagione della Bersagliera. Questo pomeriggio alle 17:15, dinanzi a quindicimila spettatori che hanno raccolto l'invito del club a stringersi intorno alla squadra, Cerri e compagni vanno a caccia di tre punti d'oro contro un avversario in crisi nera, costretto al terzo cambio stagionale in panchina come mossa disperata per evitare il baratro della serie C.

Nessuna pietà. Per la Salernitana c'è da chiudere il trittico di scontri diretti che fin qui non ha regalato successi. Serve la classica vittoria scacciacrisi, fondamentale per cancellare il ko di Carrara e ancor di più per sfruttare i risultati positivi del sabato di serie B. Breda riparte dal 3-5-2 ma con tre novità rispetto all’infausta trasferta in Toscana. In porta ci sarà Christensen, con Bronn, Ferrari e Lochoshvili in difesa. Sulle corsie si rivede Ghiglione, con Njoh sulla sinistra. In mezzo al campo conferme per Caligara e Amatucci mentre la sorpresa è Reine-Adelaide, favorito su Soriano. In attacco la novità è Verde al fianco di Cerri.

SALERNITANA-FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Caligara, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh; Verde, Cerri.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; A.Oyono, Monterisi, Biraschi, Di Chiara; Kone, Bohinen, Darboe; Partipilo, Pecorino, Ambrosino.