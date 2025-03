LIVE. Cesena-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Cesena-Salernitana

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Celia, Calò, Saric, Ceesay, Berti; Shpendi, La Gumina. A disposizione: Pisseri, Siano, Adamo, Manetti, Piacentini, Pieraccini, Bastoni, Donnarumma, Mendicino, Antonucci, Russo, Tavsan. Allenatore: Mignani

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri. A disposizione: Corriere, Sepe, Guasone, Njoh, Ruggeri, Stojanovic, Caligara, Girelli, Hrustic, Reine-Adelaide, Tello, Tongya, Raimondo. Allenatore: Breda

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria - assistenti: Yoshikawua e Bianchini) IV uomo: Diop. VAR: Di Paolo/Avar: Dionisi.

NOTE. Ammoniti: Ceesay (C). Angoli: 3-0. Recupero: 1' pt

46' - Duplice fischio: si va al riposo con Cesena e Salernitana sullo 0-0.

45' - 1' di recupero.

43' - La Salernitana trova il gol con Ghiglione che devia alle spalle di Klinsmann un tiro di Amatucci ma la posizione dell'esterno era irregolare.

41' - Chance per la Salernitana: traversone di Amatucci per Cerri che colpisce di testa ma senza inquadrare la porta.

36' - Salernitana pericolosa: Cerri, parte dalla sinistra, entra in area e calcia, Prestia salva quasi sulla linea.

35' - Ghiglione recupera palla sulla trequarti, avanza fino al limite dell'area e calcia ma senza impensierire Klinsmann.

30' - Ancora la Salernitana: azione manovrata dei granata che vanno al tiro con Soriano, la difesa del Cesena "mura ".

29' - Invenzione di Soriano per Cerri che prova a spizzarla, Klinsmann blocca.

22' - Palo della Salernitana! Punizione battuta in modo magnifico da Verde, il legno sinistro nega la gioia ai granata.

21' - Brutta entrata di Ceesay su Amatucci: giallo per il calciatore del Cesena e punizione dal limite per la Salernitana.

16' - Prova a farsi vedere nella metà campo avversaria la Salernitana: Ferrari recupera un buon pallone e serve Corazza che entra in area ma non riesce a calciare. Sul capovolgimento opposto Cesena pericoloso in contropiede ma Shpendi spreca.

15' - Ancora Cesena: punizione di Calò, Ferrari ci mette la testa e devia in angolo. Terzo tiro dalla bandierina per i romagnoli.

11' - Conclusione dalla distanza di Calo, palla alta.

10' - Cesena pericoloso: traversone dalla destra attraversa tutta l'area, Christensen in uscita anticipa Calo e fa carambolare la palla sul calciatore romagnolo.

6' - Punizione dalla lunga distanza di Verde, nessun problema per il portiere del Cesena.

5' - Traversone dalla destra di Zuccon, Klinsmann anticipa Cerri e blocca.

4' - La Gumina calcia a rete, Ferrari mura, la palla arriva a Ciofi che al momento della battuta a rete scivola.

2' - Primo squillo del Cesena: cross dalla sinistra di Saric, La Gumina prova a deviare, Christensen blocca.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.