Salernitana, retroscena sul rigore di Cerri: Klinsmann consigliato da un tifoso Il portiere ascolta il pensiero del raccattapalle e lo premia con la sua maglia da gara

“Secondo te, da che lato tirerà il rigore?”. Una domanda diventato un siparietto fortunato. Il Cesena celebra sui social il successo sulla Salernitana. Tanto però è passato dal momento chiave che ha deciso la sfida del Manuzzi. Prima del calcio di rigore assegnato dal Var per fallo di Ciofi su Ferrari, l’estremo difensore Klinsmann si avvicina al giovane raccattapalle Ivan presente dietro i pali difesi dal tedesco. “Secondo me calcia alla tua destra: sono sicuro che lo parerai”. Il consiglio che diventa una promessa: “Siamo d’accordo, anche secondo me tirerà lì”. Cerri parte nella sua rincorsa e incrocia: Klinsmann si fa trovare pronto, blocca il pallone e dedica la parata al giovanissimo. Sul gol dell’1-0 di Prestia corre addirittura ad abbracciarlo. A fine partita Ivan torna a casa con la maglia dell’estremo difensore tedesco. Il Cesena ride, la Salernitana invece mastica amaro.