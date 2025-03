Ex Salernitana, Maggiore ancora in gol: "Inizio difficile, ora sento fiducia" Secondo gol consecutivo per il ligure: "Quando ti senti bene i problemi mentali spariscono"

Ancora un gol decisivo. Settimana scorsa aveva spalancato le porte al successo del Bari, ieri la stoccata di Giulio Maggiore ha permesso ai galletti di riprendere la Sampdoria in apertura di ripresa e cristallizzare l'uno a uno finale. Due gol in due settimane per il centrocampista ligure, diventato un punto di riferimento nel modulo tattico di Moreno Longo.

L'ex Spezia, nel post-partita, ha dedicato il gol a moglie e figlio ed è ritornato anche sull'inizio stagione complicato in maglia Salernitana: "Sono contento di queste due gare. Stare al top è fondamentale e soprattutto in questo campionato. Potevamo fare meglio, alla fine il punto è comunque arrivato. Personalmente mi sento un centrocampista offensivo a cui piace attaccare l’area e la porta. Atleticamente sto bene, ancora non sono al 100% ma arrivavo da mesi in cui avevo giocato poco. Sto migliorando, mi sento in fiducia e i problemi spariscono quando stai bene a livello mentale. Segnare dà fiducia ma sono felice delle prestazioni. Mi servivano queste reti per avere la testa più libera ed esprimermi in modo migliore. Ispirato? L’anno scorso avevo comunque fatto quattro gol in Serie A. Fa sicuramente parte di me anche se non capitava da un po’. Quando fai gol e fai punti per la squadra va bene così”.