Modena, pari e fischi col Cosenza. "Con la Salernitana con fame di punti" Non basta il gol di Pedro Mendes. Il Braglia fischia al termine del match

Un pari amaro. Il Modena getta alle ortiche la chance di accodarsi al treno playoff. Con il Cosenza la squadra emiliana non va oltre l’uno a uno, con il gol di Mendes nel finale a cancellare un ko che sarebbe stato pesantissimo. Un punto però che non basta, con il Braglia che ha fischiato la squadra al triplice fischio finale.

Paolo Mandelli ha commentato il pari in sala stampa: “Sicuramente abbiamo fatto un primo tempo che ci ha lasciato un po’ tutti sorpresi, in settimana non c’erano stati segnali che facevano pensare che ci saremmo presentati così in campo. Volevamo partire bene trascinando lo stadio ma non ci siamo riusciti, nel primo tempo siamo mancati in tutte le fasi. Nella ripresa i ragazzi ci hanno messo l’anima, devo fare i complimenti alla squadra per la reazione che ci ha permesso di pareggiarla, nel finale potevamo anche vincerla. Per cambiare la partita ci siamo giocati tutti i jolly offensivi a disposizione, avevo tanta qualità in panchina e i subentrati hanno fatto molto bene”.

“Avrei preferito non segnare ma vincerla, purtroppo abbiamo regalato il primo tempo agli avversari – le parole di Pedro Mendes -. Il Cosenza è ultimo in classifica ma è un avversario difficile che aveva bisogno di punti, avendo anche cambiato allenatore era difficile da prevedere. Nel finale abbiamo creato varie occasioni meritando di segnare. Come dovevamo vincere oggi dovremo farlo anche sabato prossimo con la Salernitana, un’altra squadra affamata di punti ma lo saremo anche noi”.