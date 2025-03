Salernitana, messaggio alla città: "Crediamoci tutti insieme" La società promette battaglia in vista del rush finale, si valuta un allenamento a porte aperte

Tre fotografie e ventuno parole per tenere accesa la fiammella della speranza e riannodare il filo tra squadra e tifoseria. La Salernitana, dopo il pesante ko di Cesena, ha teso la mano alla città, chiedendo sostegno ed unità in vista di questo delicatissimo rush finale di stagione. I ragazzi di Breda dovranno affrontare ancora dieci battaglie, molte delle quali caratterizzate da scontri diretti per la salvezza. È anche per questo che la società ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla piazza: “Senza arrendersi, senza mollare di un centimetro, senza smettere di lottare. Crediamoci tutti insieme, c’è un filo granata che ci unisce!”, il post pubblicato sui canali ufficiali della Salernitana e accompagnato da tre istantanee simbolo: Raimondo che abbraccia Cerri dopo l'errore dal dischetto, l'incredulità di Verde per il palo colpito su punizione e l'amarezza di Soriano al triplice fischio.

Un messaggio chiaro e a cui la Salernitana proverà a dar seguito sul campo, già a partire dalla sfida casalinga contro il Modena. I granata torneranno in campo nel pomeriggio per iniziare a preparare il match dell'Arechi. Non è da escludere che in settimana, come trapelato nei giorni scorsi, la società possa aprire le porte dello stadio alla tifoseria per un allenamento a porte aperte che potrebbe rivelarsi un'ulteriore occasione per avvicinare la piazza alla squadra.