Salernitana-Modena e quel precedente di otto anni fa quanto mai attuale L'Arechi si strinse intorno alla squadra di Menichini, in corsa per la salvezza

Una sfida dal sapore di finale. Salernitana-Modena rischia di essere una sfida spartiacque per la stagione granata. La testa rievoca ricordi che fanno il paio con l’ultimo precedente che riguarda le due squadre. Anche allora per la Bersagliera c’era in palio un pezzo di salvezza. Era il 10 maggio 2016 e l’Arechi superò le 20mila unità per dare il proprio supporto alla squadra allenata da Leonardo Menichini. Un 19esimo posto a mettere a serio rischio la permanenza in serie B, con due partite ancora da giocare.

Quello scontro determinante per il campionato granata si concluse con uno scialbo 0-0. Giocarono Bus e Donnarumma in attacco, sulle fasce ci si affidò senza fortuna alla tecnica del giovane Oikonomidis. Nonostante il calore del pubblico, la posta in palio altissima, la squadra campana si fece bloccare dalla tensione della super sfida e dovette accontentarsi del pari. Seguirono poi il ko di Cagliari e la vittoria con il Como che non consentì alla Salernitana di evitare i playout. Alla fine fu salvezza, con il doppio successo sul Lanciano agli spareggi. L’attuale squadra di Roberto Breda spera di poter centrare l’obiettivo senza passare delle forche caudine della doppia sfida di post-season.