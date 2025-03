Cesena, il ds Artico: "Con la Salernitana vittoria fortunata" Le parole del dirigente: "La squadra granata avrebbe meritato qualcosa in più"

Vittoria pesante ma anche fortunata. Non fa troppi giri di parole il direttore sportivo del Cesena Fabio Artico. In collegamento a "11 in campo" su LaC, il dirigente bianconero è ritornato sul successo del Manuzzi, apprezzando le qualità della Salernitana: "Sta avendo delle difficoltà in questa stagione ma possiede giocatori di esperienza e che la Serie B l'hanno anche vinta. Diciamo che sabato gli episodi ci sono girati anche a favore, per questo penso che la Salernitana meritasse qualcosina in più". Poi sulla classifica: "E' un campionato molto equilibrato, basti guardare la classifica. Non c'è differenza tra prima e ultima della classe dal momento che conta più che altro la motivazione".