Salernitana-Modena, cresce il numero dei biglietti venduti: il dato Ancora lontana però la doppia cifra

Non accelera la corsa al biglietto per Salernitana-Modena. Per la delicata sfida di sabato pomeriggio all'Arechi, manca ancora l'impennata nella vendita dei tagliandi per il match che ha il sapore di una finale.

L'ultimo dato emesso dal club parla di 4000 biglietti venduti, di cui 165 per il settore ospiti. Un numero che al momento permette di immaginare 8500 spettatori all'Arechi, con possibile mini-impennata nel dato che verrà comunicato nei prossimi giorni anche alla luce delle adesioni delle scuole del territorio e dei giovani atleti affiliate alle società sportive della provincia. La speranza del club è quella di superare quota 10mila.