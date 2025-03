Salernitana-Modena 1-0. Mandelli: «Serviva più cinismo, perplesso per il rigore» «La palla era indirizzata verso la porta, non capisco perché non era punibile»

Paolo Mandelli, allenatore del Modena, ha commentato in sala stampa la partita persa 1-0 contro la Salernitana.

Nel primo tempo c’è stato equilibrio, abbiamo retto l’impeto della Salernitana che è partita forte come immaginavamo. Ha creato qualcosa in più ma non tantissimo, abbiamo avuto una grande occasione con Mendes. Nel secondo tempo la squadra ha preso in mano la partita, l’inerzia era tutta dalla nostra parte. Non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni create e abbiamo subito il gol con un episodio fortuito. A quel punto è diventato tutto più complicato, abbiamo comunque avuto altre due occasioni ma non siamo riusciti a riprenderla.

Episodio del rigore revocato mi lascia perplesso, la palla era indirizzata verso la porta, non capisco perché non era punibile l’episodio.

Ogni partita condiziona sempre, il Modena è in una situazione in cui non dovremmo essere condizionati molto dalla classifica. C’è grande equilibrio. Io sono arrivato che la squadra era penultima, il nostro obiettivo resta la salvezza.

A volte devi anche rispettare l’avversario, sapevamo che loro volevano fare la partita e abbiamo perso un po’ di campo. Ci siamo difesi con ordine ma dovevamo ripartire con più efficacia.

Non sono un amante dei numeri, credo che dobbiamo metterci quanto prima al sicuro perché ci sarà affollamento. Più lontano sei da quella zona, più giochi con tranquillità.