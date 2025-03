Salernitana-Modena 1-0, Zuccon: "Vittoria importante, ora continuità!" Il mediano: "Il pubblico ci ha trascinato, ora dobbiamo ripeterci a Bari"

Federico Zuccon ha presentato Salernitana-Modena 1-0: "Vittoria fondamentale. Abbiamo messo in campo grande impegno, creando subito tanto. Nelle partite però ci sono episodi ma è stato importante trovare il gol con Soriano. Loro ci hanno messo in difficoltà perchè riusciva a girare palla e creare spazi. Noi però abbiamo dimostrato di volere questa vittoria.

Seconda da titolare? Sono molto contento, sono qui per dare il massimo, remiamo tutti dalla stessa parte. Mezzala? Mi trovo bene, non è un problema la scelta il ruolo.

Tifosi? Da quando sono arrivato ho trovato un ambiente fenomenale, è meraviglioso. Per noi sono un uomo in più. Noi ci crediamo nella salvezza così come la nostra gente.

Classifica? Ora dobbiamo pensare di partita in partita, senza guardare alla posizione. La salvezza passa da noi".