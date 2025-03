Salernitana-Modena 1-0, Soriano: «Vittoria vitale, ora serve continuità» Il match winner: «Siamo grati a questo popolo, il loro calore è fondamentale»

Roberto Soriano ha commentato la vittoria conquistata dalla Salernitana contro il Modena. «E’ stata una vittoria importantissima. La squadra ha dato tutto. Dopo l’abbraccio con i tifosi ci tenevamo tanto. Questo successo ci permette di insistere in quello che stiamo facendo. Il Modena è squadra molto forte tecnicamente, lì abbiamo sofferto seppur non tantissimo. Quando attacchi è normale lasciare spazio ai contropiedi ma poi l’abbiamo fatta nostra. Siamo felici ma da lunedì si pensa al Bari, altra sfida difficile ma con la fame di fare punti».

L'ex Bologna, con il quarto gol in campionato, ha regalato tre punti d'oro ai granata: «Appena ho visto arrivare il pallone ho calciato al volo ma sono stato anche fortunato. Sono sempre stato un ragazzo legato alla squadra più che al rendimento personale. L’importante è stato vedere il carattere della squadra, dimostrare di volere questa vittoria».

Sulla corsa salvezza: «Ora dobbiamo dare continuità. La vittoria ti dà positività e ti permette di fare con più serenità le cose che facciamo da settimane.Tifosi? La squadra ci crede. A noi fa piacere sentire il loro calore. Siamo grati a questo popolo e noi vogliamo farli contenti».

Sull'esultanza dopo il gol: «Ho abbracciato Sasà Avallone perché io sono molto riconoscente con chi, ogni giorno, ci fa stare bene. Sono sempre stato così e mi piace condividere le gioie con loro. Poi ho mostrato un cuore ed ho mandato bacini verso la telecamera per la mia famiglia: erano per i miei due figli maschi e per la femminuccia che è in arrivo».