Salernitana-Modena 1-0, Breda: «Contava solo vincere, ora serve un blitz» Il tecnico: «Contava vincere, avevamo l'obbligo di fare punti»

Roberto Breda ha commentato Salernitana-Modena 1-0: “Contava vincere, dovevamo fare punti. Era la partita che mi aspettavo. Noi siamo stati bravi a farla nostra. Cerri? Quando si legge la partita non bisogna mai perdere equilibrio. Prima del gol stavo facendo entrare Raimondo per dare peso. Dopo ho puntato forte su Cerri perché ci siamo abbassati, dimostrando di voler vincere a tutti i costi. Ho scelto Tongya perché volevo freschezza e mi serviva corsa in pressione sul mediano. Purtroppo poi è normale avere confusione perché era troppo importante per noi.

Sofferenza? In B chiunque soffre. Magari servirebbe fare il secondo e il terzo gol, occasione magari in contropiede. Però era una partita pesante, contro il Modena che ha perso solo la terza partita con Mandelli. Noi abbiamo fatto la partita giusta, anche alla luce della posta in palio altissima. Non era una partita semplice, per le qualità dell'avversario che aveva perso solo due volte dopo il cambio in panchina. Nel secondo tempo abbiamo perso un po' d'intensità, i ragazzi hanno voluto il gol ma ci siamo abbassati un po'. In qualche ripartenza nostra, con meno frenesia, potevamo fare meglio e cercare il secondo gol. Ma ci sono dei momenti in cui conta solo il risultato.

Dobbiamo utilizzare meglio lo spazio che abbiamo a disposizione quando abbiamo palla, abbiamo caratteristiche che ci possono portare ad essere pericolosi.

Tongya? Prima del gol stavo inserendo Raimondo perché ci stavamo abbassando troppo. Poi, avanti di una rete, ho scelto di mettere lui per aiutare nelle marcature. In fase di non possesso ha fatto bene, in fase di possesso è stato troppo frenetico, ma non è stato il solo.

È un campionato ancora più equilibrato del solito, se avessimo vinto a Cesena saremmo al dodicesimo posto. Sappiamo che è ancora tutto in palio, in queste nove partite ci giochiamo tanto. Dobbiamo aumentare certamente anche i gol degli attaccanti, avere più alternative in campo ci permette anche di andare in rete con altri reparti.

Soriano? E’ un nostro calciatore importante che ha qualità, tecnica, esperienza e personalità importante.

Bari? Serve un colpo esterno. A Cesena ci siamo andati vicino, ora dobbiamo sfruttare questa chance”.