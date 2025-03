Bari-Salernitana, si lavora per superare le restrizioni per la prevendita Ore febbrili per ripetere la festa dello scorso novembre e rinnovare lo storico gemellaggio

Lavoro incessante per eliminare le restrizioni e permettere alle tifoserie di Bari e Salernitana di celebrare lo storico gemellaggio. Dopo la grande festa all’Arechi dello scorso novembre, è partita la settimana di avvicinamento alla sfida tra i galletti e i granata al San Nicola di sabato pomeriggio che rinnoverà la storica amicizia fra le fazioni. A far storcere il naso nelle scorse ore le limitazioni imposte alla tifoseria granata sia per il divieto per l’acquisto dei biglietti nei settori ordinari ai residenti nella provincia di Salerno, sia per il divieto per l’acquisto dei tagliandi nel settore ospiti consentito solo ai residenti nella provincia di Salerno.

Attese novità nelle prossime ore, con i contatti febbrili tra i club e le autorità competenti per eliminare ogni vincolo. La prevendita scatterà nella mattinata di domani ed è facile pensare che i 1400 posti per il settore ospiti del San Nicola andranno in fumo in pochi minuti.