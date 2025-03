"La Salernitana combatterà fino alla fine", i granata si caricano sui social Tanti calciatori hanno voluto festeggiare il successo col Modena sui propri canali

“Salerno combatterà fino alla fine”. Il grido di battaglia lo lancia sui social Franco Tongya. Il numero sette, anonimo nel suo ingresso in campo nella seconda parte della sfida con il Modena, si affida ai suoi canali per suonare la carica. La gioia della Salernitana, dopo gli abbracci e gli applausi al termine della gara con il Modena, si sposta sui social. Christensen esalta il gruppo: “Grande vittoria in casa! Ottimo lavoro di tutta la squadra. E ancora un grande ringraziamento ai tifosi che sono venuti a sostenerci. Ora continuiamo a lavorare sodo: forza Salernitana”. Bronn e Ghiglione festeggiano con le emoticon, breve ma incisivo il messaggio di Corazza: “Grande vittoria davanti ai nostri tifosi”. Lochoshvili guarda già alla sfida con il Bari: “Testa alla prossima battaglia, tutti insieme”. Ruggeri parla di vittoria “sudata e sofferta”.