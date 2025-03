Salernitana, mezza serie B nel gruppone salvezza: la situazione L'exploit del Sudtirol col Cittadella stravolge tutto. Nove squadre in quattro punti!

La scena dalla domenica della serie B se la prende il Sudtirol di Fabrizio Castori. Il potentissimo 1-5 con il quale l’ex tecnico della Salernitana s’impone sul campo del Cittadella spariglia clamorosamente le carte. I biancorossi si tirano fuori dalla zona salvezza e salgono a quota 33 punti, arrivando addirittura all’undicesimo posto.

Tanto basta per sottolineare quanto la classifica sia cortissima e quanto ogni weekend rischi di essere determinante per tutte le squadre immischiate nella maxi-corsa per non retrocedere. Al momento all’inferno ci sarebbe la Salernitana ma la squadra granata, dopo la vittoria con il Modena, si è portata ad una sola lunghezza dal quartultimo posto occupato dal Mantova e che vorrebbe dire playout. Ad appena due lunghezze invece ci sono Sampdoria, Reggiana e Brescia. I doriani al momento sarebbero impelagati nello spareggio salvezza, emiliani e lombardi fuori dalla zona rossa.

Eppure, con nove squadre a battagliare, la Salernitana ha il compito di provare a scavalcarne cinque, sfruttando i tanti scontri diretti che la separano da qui al termine del campionato. “Con una vittoria a Cesena ora saremmo stati fuori dalla zona calda”, l’ammissione di Breda. La Salernitana ha già giocato tutti i suoi jolly, ora serve continuità.