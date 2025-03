Salernitana, oltre 3mila tifosi a Bari. Nuovo test a porte aperte all’Arechi Numeri da capogiro per la festa con i "fratelli" baresi. Domani nuova sgambatura con la Primavera

Un maxi-esodo. La Salernitana si prepara alla trasferta di Bari con il supporto del suo popolo. Nella trasferta che sarà rendez-vous con gli amici biancorossi dopo il gemellaggio rinnovato lo scorso novembre, la tifoseria granata è pronta a far sentire la sua voce al San Nicola. Saranno oltre 3mila i supporters della Bersagliera pronti a far capolino in Puglia. Dopo il sold-out del settore ospiti da 1300 posti, le mire sono tutte per il settore Curva Sud, alla sinistra dello spicchio di San Nicola pronto a colorarsi di granata. Numeri importanti, segnale della vicinanza che il popolo della Bersagliera vuole destinare alla squadra di Breda.

Prima però della trasferta in Puglia, si lavora per un nuovo allenamento a porte aperte all’Arechi, fissato per le ore 15:00 di domani. Servono gli ultimi via libera definitivi ma verrà ripetuta l’iniziativa voluta dal club prima della sfida con il Modena. Possibile un nuovo test con la Primavera per permettere alla squadra di prendersi ancora tutta l’energia del proprio pubblico, con un pizzico di scaramanzia dopo il successo di sabato scorso che non guasta mai. In giornata è attesa l’ufficialità.