Salernitana, nuovo allenamento a porte aperte: arriva l'ufficialità Seduta in programma alle ore 15:00. Cancelli aperti dalle ore 14:30

La Salernitana chiede ancora supporto al suo pubblico. Dopo la fortunata prima volta in stagione nella marcia d'avvicinamento alla sfida con il Modena, anche per la missione Bari la squadra granata si allenerà alle ore 15:00 allo stadio Arechi dinanzi al suo pubblico. I cancelli apriranno per tutti a partire dalle 14:30. Nello specifico, l’ingresso al pubblico è previsto esclusivamente nel settore Curva Sud dal varco 21/22.

Intanto, per la squadra granata quest'oggi doppia seduta di lavoro. Breda ha intensificato i ritmi lavorando a lungo sulla tattica. Per il tecnico la possibilità di poter fare affidamento sull'intero gruppo a disposizione. L'allenatore ripartirà dal 3-5-2, seppur con la defezione per squalifica di Bronn. Scalda i motori Ruggeri al suo posto.