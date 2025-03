Salernitana, la carica del pubblico: prima l’Arechi, poi esodo a Bari Allenamento a porte aperte alle ore 15:00. Continua la prevendita per il San Nicola

Un nuovo allenamento a porte aperte. La Salernitana si affida ancora al suo pubblico per ricevere energia extra in un momento chiave della stagione. Questo pomeriggio all’Arechi si apriranno di nuovo i cancelli straordinariamente in un giorno feriale per assistere alla terza seduta in vista della trasferta di Bari. Fischio d’inizio alle ore 15:00, con Breda che proverà uomini e schemi in vista della sfida del San Nicola. Sicura una novità di formazione, con la squalifica di Bronn che obbligherà il tecnico trevigiano a rispolverare il giovane Ruggeri.

Intanto, continua a salire il numero di tifosi della Salernitana attesi sabato pomeriggio al San Nicola per la sfida in programma alle ore 19:30. Sono oltre 3mila gli spettatori previsti, con la Curva Sud dell’impianto pugliese che continua a bruciare posti.