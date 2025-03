Salernitana, nuova chiamata internazionale: Lochoshvili va in Georgia Il georgiano sfiderà l'Armenia in Nations League

Dopo Petar Stojanovic, nuovo fiocco internazionale per la Salernitana. Luka Lochoshvili è stato convocato dalla Georgia. Il ct Sagnol ripartirà ancora dal difensore ex Cremonese, recuperato dal problema alla caviglia che lo aveva limitato ieri. Il calciatore sarà impegnato nello spareggio con l’Armenia. La Georgia sfiderà giovedì 20 marzo, in trasferta, l’Armenia (ore 18); gara di ritorno in casa domenica 23 marzo (ore 15). Nella Salernitana però potrebbero arrivare altre due chiamate: Hrustic confida nell’Australia, Bronn invece spera nella Tunisia.