Salernitana, gioia Bronn: ritrova la maglia della Tunisia Il difensore risponderà alla chiamata: è il terzo calciatore granata convocato

“Giorno importante”. Così Dylan Bronn aveva postato sui suoi canali social, speranzoso di una buona notizia con dita incrociate. La tanto attesa chiamata è arrivata oggi. Il difensore lascerà Salerno nel weekend e ritroverà la maglia della Tunisia. Lo stopper è stato convocato dalla sua nazionale per le sfide con Liberia e Malawi. Una gioia per il centrale che ritrova la nazionale dopo lo stop per infortunio dello scorso settembre.

Per la Salernitana si tratta del terzo calciatore pronto a partire per impegni internazionali: Stojanovic risponderà alla chiamata della Slovacchia, Lochoshvili invece farà parte della Georgia. In nottata attesa la chiamata dell’Australia per Hrustic.