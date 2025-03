Bari-Salernitana, le probabili formazioni: Breda cambia una pedina In campo per obiettivi diversi di classifica: Breda chiede il blitz esterno e modifica il suo undici

All’elisir di lunga vita dell’amicizia fra le tifoserie, per Bari e Salernitana ci saranno novanta minuti che riescono di essere spartiacque per le rispettive stagioni delle due squadre. Al San Nicola, nell’insolito orario delle 19:30, la Salernitana di Roberto Breda va a caccia dall’agognato successo esterno, mai arrivato sotto la gestione del tecnico trevigiano. Serve dare un segnale importante, confermare il successo con il Modena e soprattutto mettere pressione a chi precede la Bersagliera.

Per la sfida in terra pugliese, non ci saranno grandi sorprese di formazione: l’unica novità è il rilancio dal 1’ di Ruggeri, schierato in campo al posto dello squalificato Bronn. In porta ci sarà Christensen, protetto da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Sulle corsie ancora conferme per Ghiglione e Corazza. In mezzo al campo, nonostante la tentazione Girelli, sarà ancora Zuccon a completare la linea mediana con Amatucci e Soriano. Davanti invece chance per Verde e Cerri, nonostante Raimondo sia tentazione forte. “Antonio ha progressione e attacco alla profondità ma tutto dipende dalla partita che decideremo di fare”. Parole che confermano le riflessioni in atto.

Tante le defezioni per Breda. In panchina non ci sarà un secondo centravanti oltre Raimondo. Simy non è stato convocato per scelta tecnica, out per influenza Braaf e Wlodarczyk. Pesante anche la defezione di Caligara. Il mediano non ha recuperato dal mal di schiena e alza bandiera bianca. Come lui anche Jaroszynski. Ritrovano così un posto tra i convocati Gentile e Tello.

Nel Bari di Longo invece si riparte dal 3-4-2-1, con il grande ex Maggiore riconfermato sulla trequarti in coppia con Lasagna alle spalle di Bonfanti. Nei galletti titolare l’ex Mantovani mentre sono disponibili le vecchie conoscenze Pucino e Bellomo. Fuori per infortunio Lella e Tripaldelli.

BARI-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-2-1): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Oliveri, Benali, Maita, Dorval; Maggiore, Lasagna; Bonfanti.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri.