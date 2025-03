Bari-Salernitana 0-0, Breda: "Meritavamo di vincere! Abbiamo dato il massimo" Il tecnico: "Diamo continuità su un campo difficile. Raimondo fuori? Ho fatto una scelta chiara"

Roberto Breda ha commentato Bari-Salernitana 0-0 in mixed zone: “Se c’è stata una squadra che ha provato a vincere siamo stati noi. Diamo continuità alla vittoria con il Modena, dimostrando di voler continuare a fare strada, Abbiamo provato a mettere in difficoltà i nostri avversari che hanno grande qualità.

Raimondo fuori? Loro giocavano sui riferimenti. Con Verde andavano fuori posizione e allora ho preferito continuare su questa linea. Non c’era profondità da attaccare e allora ho scelto così. Cambi nel finale? La squadra aveva equilibrio e ho preferito continuare così.

Delusione dei tifosi? I ragazzi hanno fatto la prestazione che dovevano fare. Abbiamo messo in campo determinazione, coraggio e creando occasioni importanti. Non abbiamo perso come a Cesena e questo è un passo in avanti”.