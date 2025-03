Bari-Salernitana 0-0, Lochoshvili: "Pari giusto, la salvezza è possibile" Il difensore georgiano: "La squadra lotta e vuole vincere ovunque. Grazie ai tifosi, serve unione"

Luka Lochoshvili ha commentato Bari-Salernitana 0-0: “Ci teniamo un punto importante. Questo conta tanto, lo reputo positivo. Bisognava sfruttare le occasioni e questo ci dispiace ma la partita non era facile e l’avversario era forte.

Attacco? Dobbiamo essere più incisivi, sappiamo che dobbiamo migliorare in allenamento. Noi però facciamo sempre la partita e in questo campionato così difficile non ci sono partite facili o impossibili: devi sempre stare incollato e prendere punti ovunque. All’Arechi stiamo giocando bene e riusciamo a fare meglio ma ora serve un blitz esterno.

Messaggio ai tifosi? L'atmosfera è stata bellissima. Ringrazio i tanti tifosi in trasferta, vogliamo ripagarli con la salvezza. Ora serve unione e combattere insieme.

Spogliatoio? Eravamo soddisfatti perché ci sta un pari qui nonostante la volontà di voler vincere. Noi però siamo convinti di potercela fare.

Nazionale? Ora ho la parentesi con la Georgia. In queste due settimane mi dispiacerà non potermi allenare con la squadra ma è un onore rappresentare la Georgia che ha dimostrato di avere qualità.

Quota salvezza? La serie B lo scorso anno si è attestata su quota 44. Noi pensiamo a fare punto con chiunque e ovunque. Ora affrontiamo il Palermo e sono sicuro che con il supporto del pubblico fino alla fine riusciemo a fare il massimo”.