Salernitana, a Bari assente Iervolino. Il rammarico dell’ad Milan Il patron assente per la terza sfida di fila, l'ad dispiaciuto per la vittoria mancata

“Peccato, potevamo vincere”. Lo ammette l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan al triplice fischio finale ad un tifoso presente in tribuna al San Nicola di Bari. La sensazione è quella di aver sprecato un’occasione per dare una sterzata alla propria classifica e al proprio campionato. Nessuna amarezza però. Si viaggia tutti uniti per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza considerato vitale per il club. Anche in tal senso, la presenza di Milan in Puglia è stato un segnale importante. Il dirigente si è aggregato alla squadra, ha seguito il riscaldamento a bordocampo per poi prendere posto in tribuna.

Al termine della sfida un breve conciliabolo con il direttore sportivo Marco Valentini e il tecnico Roberto Breda. Per l’allenatore il pit-stop per rispondere alle domande in mixed zone e in conferenza stampa mentre i dirigenti sono andati via senza rilasciare dichiarazioni. Assente invece Danilo Iervolino. Dopo il grande riavvicinamento alla squadra granata, il patron ha saltato la terza sfida consecutiva della Salernitana. Nessun segnale di gelo. La testa però è proiettata al campo, ora conta solo la salvezza.