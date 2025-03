Salernitana, la domenica di B cristallizza tutto: salvezza diretta a due punti Distanze inalterate in classifica, cambiano solo le dirette concorrenti

La classifica resta cristallizzata. La pazza domenica della serie B lascia inalterata la distanza fra la Salernitana e la salvezza diretta. Un punto dalla zona playout, due punti dal quindicesimo posto. A cambiare sono però le dirette concorrenti che lotteranno con la squadra granata che resta penultima ma ora in compagnia del Mantova, abbattuto a Pisa 3-1 dalla truppa di Inzaghi. I lombardi restano a quota 30 insieme ai granata. A quota 31 c’è il Brescia mentre a 32 Reggiana e Sampdoria. Dallo scontro diretto che poteva essere slancio per una delle due non sorride nessuno, con i liguri che rimontano il doppio svantaggio. A 33 invece c’è la Carrarese che riprende nel finale il Sudtirol. E il campionato tende ancora la mano alla Salernitana, con nove squadre da quota 34 del Sudtirol ai 30 di Salernitana e Mantova.