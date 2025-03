Palermo, a Salerno con un nuovo allenatore? Dionisi verso l’esonero Ore di riflessione in casa rosanero: spuntano le ipotesi Aquilani e Vivarini

La sconfitta con la Cremonese e la contestazione durissima alla squadra ma soprattutto nei confronti di Alessio Dionisi. In casa Palermo sono ore di grande riflessione. La panchina dell’allenatore, già traballante nelle scorse settimane, rischia di cadere definitivamente. A Manchester sono ore di idee su come proseguire la stagione, con la trasferta di Salerno che potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Alla decisione non sarà certamente estraneo Riccardo Bigon, ‘supervisore’ delle squadre del City Group. La sensazione è che si andrà per l’esonero. I nomi in pole position sono quelli di Aquilani e Vivarini, due nomi sondati anche in estate dalla Salernitana. Spuntano i nomi di Iachini, Andreazzoli, Liverani e Ballardini, ma occhio alla possibili sorprese. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la scelta decisiva. Il Palermo prova a ripartire.