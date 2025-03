Arbitri ma non solo: la Salernitana partecipa ad un evento della Lega B L'incontro in videoconferenza con tutti i club cadetti: cinque tesserati granata protagonisti

Martedì di riposo sul campo ma di formazione per la Salernitana. Approfittando della pausa Nazionali, il presidente Paolo Bedin ha organizzato una mattina di lavori che verrà divisa in tre parti e si svolgerà in videoconferenza insieme a tutti i club. La Salernitana, collegata da remoto, sarà rappresentato dal direttore sportivo Marco Valentini, dall’allenatore Roberto Breda, dal capitano Gian Marco Ferrari, dal team manager Salvatore Avallone, e dall’addetto agli arbitri Antonio Iannone.

All'ordine del giorno, il tradizionale approfondimento (uno dei tre programmati e richiesti dall’AIA durante la stagione sportiva su tematiche tecniche e VAR), tra le società e il responsabile della CAN Gianluca Rocchi, che sarà affiancato dal delegato ai rapporti con i club della LNPB Riccardo Pinzani. Prima del webinar è previsto il saluto istituzionale di Bedin, a cui seguirà quello del Presidente FIGC Gabriele Gravina e dell’AIA Antonio Zappi per lasciare poi spazio all’agenda dei lavori e al confronto.

Al termine di questa prima parte, si parlerà poi di lotta al match fixing con un intervento dal titolo ’Integrità e lotta alla corruzione nel mondo del calcio’ tenuto da Marcello Presilla (rappresentante per l’Italia di Sportradar e esperto in tematiche di integrity). Infine, il programma prevede un contributo sul tema della lotta contro il razzismo da parte di Mattia Peradotto, rappresentante di UNAR e coordinatore dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri.