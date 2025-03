Incontro su arbitri, integrity e lotta al razzismo: la Salernitana presente Diversi tesserati granata hanno preso parte alla lunga giornata voluta dalla Lega B

Una lunga giornata di confronti e formazione. La Salernitana ha risposto presente all'appuntamento di ampio respiro organizzato dalla Lega Serie B sui tema arbitri, integrity e lotta al razzismo. Per il club granata hanno preso parte per il direttore sportivo Marco Valentini, il vice-allenatore Vincenzo Melidona, il capitano Gian Marco Ferrari, il segretario Massimiliano Dibrogni, e l’addetto agli arbitri Antonio Iannone. I tesserati granata sono stati dell’incontro voluto dalla Lega B su arbitri, su integrity e contro il razzismo. Assente Breda per un impedimento dell’ultim’ora.

In apertura i saluti di benvenuto del Presidente Paolo Bedin, che ha ringraziato le società per la numerosa presenza di capitani, allenatori e dirigenti (140 in tutto) e, inoltre, l’Aia e la Figc per l’invito a questo incontro: ‘E’ un appuntamento che deve essere opportunità di crescita. Un richiamo a comportamenti e atteggiamenti, in campo e fuori, che devono restare dentro al perimetro del rispetto e del confronto, perché siamo responsabili dei messaggi che diamo verso l’esterno e che influiscono sulla immagine e sulla reputazione dei club, della lega e del campionato. Anche verso i giovani e i tifosi che hanno bisogno di esempi virtuosi'.



All’incontro è intervenuto anche il presidente FIGC Gabriele Gravina che ha ringraziato club e arbitri per la disponibilità ad incontrarsi ‘perché il mondo del calcio ha bisogno di riscoprire momenti di dialogo sempre maggiori per crescere. Abbiamo una categoria arbitrale di eccellenza considerata fra le migliori a livello internazionale, frutto di un lavoro di base importante. Sbagliare è possibile, ridurre il più possibile gli errori è un obiettivo comune con la collaborazione di tutti, su cui si lavora anche per formare gli arbitri di domani’.

Antonio Zappi presidente AIA ha sottolineato: ‘Mettiamo a disposizione la qualità e la trasparenza del nostro giudizio per far sì che il servizio che prestiamo al calcio sia il migliore possibile. Il nuovo corso dell’Aia si contraddistingue per l’apertura al dialogo e allo studio per prepararsi al meglio. Trattiamo la B alla stregua della A con attenzione e designazioni importanti per un campionato che lo merita, ma chiedo a società e calciatori sempre il massimo rispetto per le decisioni arbitrali, perché esempi negativi nel calcio professionistico possono purtroppo riverberare effetti molto negativi anche nei comportamenti di allenatori, calciatori e tifosi nelle categorie dilettantistiche e giovanili’.

50 gli episodi nella stagione selezionati da parte del responsabile CAN Gianluca Rocchi, affiancato dal delegato ai rapporti con i club della B Riccardo Pinzani, tutti con una finalità didattica e riguardanti falli gravi, da ultimo uomo, in area e di mano e di utilizzo del Var. Rocchi nella sua introduzione ha parlato della necessità di tenere la stessa filosofia dell’Uefa e dell’Europa, mentre Pinzani ha sottolineato il rapporto costante fra arbitri e società.

Integrità e lotta alla corruzione nel mondo del calcio – Marcello Presilla (rappresentante per l’Italia di Sportradar ed esperto in tematiche di integrity) ha parlato di un tema ‘purtroppo sempre attuale’ dando aggiornamenti utili per il rispetto delle regole in materia di scommesse: ‘La necessità è dare informazioni corrette e mettere in guardia i tesserati sui rischi di possibili violazioni della normativa sia penale che federale’. Presilla ha portato ai club diversi esempi e pericoli provenienti dal web, oltre a casi di alterazione del risultato della gara, elencando infine tutte le conseguenze sanzionatorie dovute a trasgressioni del regolamento.

Lotta contro il razzismo - Infine, il programma della mattinata ha previsto un contributo sul tema della lotta contro il razzismo da parte di Mattia Peradotto, coordinatore di UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che previene, vigila e contribuisce a rimuove gli episodi di discriminazione anche nel mondo dello sport attraverso un Osservatorio specifico. Proprio l’Osservatorio ha redatto un report sperimentale su autori e obiettivi della discriminazione, presentato durante l’incontro. Peradotto ha raccontato della collaborazione avviata fra Unar e Lega B in occasione della 22a giornata di Serie BKT con la campagna ‘Mai più razzismo vinciamo questa partita’, che proseguirà con la sottoscrizione di un Protocollo che consentirà di avviare una serie di attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della discriminazione.