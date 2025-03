Salernitana, inizia la missione Palermo. Nazionali, in campo Bronn Diversi calciatori da valutare alla ripresa

Inizia oggi la missione Palermo per la Salernitana. Alle ore 15:00, la squadra granata si ritroverà al Centro Sportivo Mary Rosy per riprendere a lavorare dopo lo stop di due giorni per ricaricare le pile dopo il pari con il Bari. Breda spera di poter lavorare al completo, fatta eccezione per i nazionali Bronn, Lochoshvili, Stojanovic e Wlodarczyk impegnati con le rispettive nazionali. Occhi soprattutto sulle condizioni di Amatucci, uscito malconcio per una confusione rimediata nel finale di gara al San Nicola. Dovrebbero rientrare anche Braaf, ko per influenza a Bari, mentre i fari sono puntati anche su Caligara: il centrocampista era alle prese per un mal di schiena fastidioso che dovrebbe però rientrare.

Intanto, inizierà questo pomeriggio il menù di impegni internazionali per i calciatori granata in giro per il Mondo. Alle 17:30 toccherà a Bronn ritroverà la maglia della Tunisia nella sfida con Liberia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il difensore sarà disponibile per la sfida con il Palermo dopo il turno di squalifica scontato col Bari.