Salernitana, occhi in giro per l'Europa: in campo tre granata Ieri 90' minuti e vittoria per Bronn. Oggi sfide delicate

Dopo il successo di Dylan Bronn con la sua Tunisia (90′ per il difensore in Liberia nel suo ritorno con la nazional), il giovedì internazionale per la Salernitana si preannuncia pirotecnico: saranno tre i calciatori granata impegnati in giro per l’Europa. A scendere in campo per primo sarà Szymon Wlodarczyk: alle ore 14:00 la Polonia Under 21 incontrerà in amichevole la Danimarca Under 21, in una gara di preparazione per i prossimi Europei di categoria. Per l'attaccante, a secco di minuti nel 225 con la maglia della Salernitana, la convocazione in nazionale rappresenta una chance per rilanciarsi e provare a salvare il suo posto in nazionale in vista della competizione continentale.

Ben più alta la posta in palio per Luka Lochoshvili e Petar Stojanovic. Il difensore si gioca la permanenza nella Divisione B di Nations League contro l’Armenia (sfida in programma alle ore 18:00). La Slovenia di Stojanovic invece deve guardarsi le spalle dalla Slovacchia che vuole rubare il posto nella Divisione C. La gara d’andata è fissata alle ore 20:45.