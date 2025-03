Salernitana, Lochoshvili vince con la Georgia ma esce anzitempo dal campo Il difensore costretto al cambio nel secondo tempo nella sfida con l'Armenia

La gioia per la vittoria e l'attesa per le sue condizioni. Gioia a metà per Luka Lochoshvili. Nel playoff d'andata, la Georgia si è imposta con un rotondo 0-3 in Armenia per la promozione nella divisione B. Un successo pesantissimo per la nazionale di Sagnol, con la prestazione solida di Lochoshvili, schierato al centro della difesa in coppia con lo stopper dell'Empoli Goghlicidze. L'allarme però è suonato al 70', con il difensore medicato dopo un duro colpo subito e poi costretto alla sostituzione. La Salernitana aspetta di avere nelle prossime ore delucidazioni sulle condizioni dello stopper georgiano, presenza fondamentale nel terzetto difensivo in vista della sfida con il Palermo. Possibile un rientro anticipato in città.