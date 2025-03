Salernitana, 80' per Stojanovic con la Slovenia. Sagnol rasserena su Lochoshvili L'esterno fa 0-0 in Slovacchia. Dalla Georgia arrivano sensazioni positive per Lochoshvili

Tre su tre. Il giovedì internazionale per la Salernitana si è chiuso con tutti e tre i propri calciatori in campo. Dopo Wlodarczyk e Lochoshvili, questa sera è toccato anche a Petar Stojanovic. Il terzino granata è stato schierato dal 1' nel tridente offensivo della Slovenia nella sfida d'andata del playoff con la Slovacchia terminato 0-0. Il calciatore è rimasto in campo per 79' prima di essere sostituito.

Intanto, sono ore di attesa per conoscere le condizioni di Luka Lochoshvili, uscito dal campo in Armenia-Georgia per una forte contusione. A tranquillizare l'ambiente granata ci ha pensato il ct Willy Sagnol: "Per quanto ne so, non è un infortunio serio o grave. Tuttavia, non credo che parteciperà alla partita di ritorno. Luka ha giocato bene in Italia di recente e sono ancora soddisfatto della sua prestazione. Abbiamo grandi speranze per lui in futuro"