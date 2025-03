Salernitana, sospiro di sollievo per Lochoshvili: le prime indicazioni Non preoccupa la contusione incassata dal difensore granata

Una buona notizia. Luka Lochoshvili rasserena l’ambiente Salernitana. Dopo la paura per lo stop in nazionale nel corso di Armenia-Georgia, il difensore granata ha immediatamente avuto un contatto con lo staff medico del club. La contusione non spaventerebbe il calciatore che potrebbe rimanere in nazionale e ricongiungersi alla squadra settimana prossima. Si attende però di avere informazioni ufficiali dallo staff medico della Georgia che valuterà il calciatore nelle prossime ore. Filtra però ottimismo, per Lochoshvili solo uno spavento.