Salernitana, partita in famiglia: Breda "testa" Guasone Sgambatura e poi riposi di 72 ore. Breda pensa all'undici anti-Palermo

Prima la sgambatura con la Primavera, poi 72 ore di riposo per ricaricare le pile in vista dell’ultimo stop prima della volata finale. La Salernitana tiene alti i giri del motore. Appuntamento a martedì pomeriggio per accelerare in vista del Palermo. Intanto, questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy, la squadra granata ha svolto un test in famiglia con la Primavera di Luca Fusco. Dall'infermeria però non arrivano buone notizie, con Fabrizio Caligara e Pawel Jaroszynski che continuano a lavorare a parte. I due calciatori non preoccupano in vista della sfida con il Palermo ma servirà rivalutarli settimana prossima.

Alla ripresa, Breda riavrà a disposizione i nazionali, con occhi su Lochoshvili. Il difensore, dopo la contusione alla caviglia che aveva fatto immediatamente scattare l’allarme, è rimasto con la Georgia per la sfida di ritorno con l’Armenia. Difficile un suo utilizzo per evitare guai peggiori. Nel test con la Primavera però Breda ha provato Ruggeri al posto di Bronn e l’argentino Guasone come sostituto dell’ex Cremonese. L’albiceleste è l’unico degli acquisti del mercato di gennaio ancora a secco di minuti. Breda lo valuta ed è pronto ad affidarsi in caso di necessità.