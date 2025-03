Salernitana, sorriso Stojanovic: la sua Slovenia vince. Oggi tocca a Bronn L'esterno in campo per l'intera partita

Un urlo di liberazione al 120'. Ci sono due tempi supplementari alla Slovenia di Petar Stojanovic per imporsi sulla Slovacchia. Dopo lo 0-0 ripetuto sia all'andata che al ritorno, per l'esterno della Salernitana la vittoria di misura arrivata nella mezz'ora aggiuntiva è servita per liberarsi della Slovacchia e aggiudicarsi lo spareggio di Nations League. Per Stojanovic intera partita in campo, con 210' disputati tra andata e ritorno da esterno alto di centrocampo.

Oggi nuovo appuntamento per i calciatori della Salernitana in giro per il mondo. Alle 22:00 scende in campo Dylan Bronn. Il difensore centrale è un pilastro della Tunisia, alle prese con la sfida con il Malawi per dare un'accelerata al suo avvicinamento ai prossimi Mondiali.