Salernitana-Palermo, le info sulla prevendita: in scadenza la "promo abbonati" Prezzi scontati per chi acquista entro oggi il tagliando

La necessità di costruire tra le mura dell’Arechi la rimonta salvezza. La Salernitana chiede aiuto alla sua gente per la rincorsa in classifica. Domenica, al Principe degli stadi, arriva il Palermo, arrabbiato per la sconfitta con la Cremonese e desideroso di blindare la panchina di Alessio Dionisi, riconfermato nonostante la posizione di classifica dei siciliani. Per la squadra granata però conta cambiare passo e dare un impulso alla propria stagione per scongiurare un doppio salto all'indietro.

Si chiede un apporto anche al pubblico: possibile un nuovo allenamento a porte aperte. Si spera in un dato confortante dalla prevendita. Fino alle 23:59 la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione calcistica 2024/2025, che potranno acquistare due biglietti a tariffa ridotta da destinare ad altri utilizzatori in qualsiasi settore. Per sbloccare le tariffe promo occorre inserire il numero di fidelity/Member card sulla quale è caricato l’abbonamento. Dalle ore 10:00 di domani semaforo verde alla vendita libera.