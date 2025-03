Salernitana, riecco Wlodarczyk: l'attaccante in gol con la Polonia Under 21 Maglia da titolare e rete per l'attaccante. Ora la speranza di ritagliarsi una chance con Breda

Un gol per provare a cambiare la sua stagione. Szymon Wlodarczyk ritrova il sorriso. L’attaccante della Salernitana trova la sua prima rete nel 2025 nella sfida amichevole fra la Polonia e Ucraina Under 21, terminata 3-2. In apertura di ripresa, l’attaccante granata, schierato titolare, ha timbrato il cartellino. Il gol del momentaneo 1-1 prima del nuovo sorpasso ucraino e del controsorpasso polacco nel finale. Un messaggio importante per provare a preservare un posto nella rosa della Polonia che a giugno si giocherà l’Europeo Under 21. Segnale anche per Roberto Breda che fin qui non ha mai schierato l’attaccante polacco. L'attaccante è atteso fra domani e giovedì per preparare la sfida con il Palermo.