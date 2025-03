Palermo, Blin suona la carica: "Vietato commettere ancora errori" Il mediano rosanero: "Troppi punti persi, ora dobbiamo trovare soluzioni"

“Ho un sogno nella mia testa sin da quando sono qua”. Alexis Blin crede nell’obiettivo serie A. Il centrocampista francese, intervistato da Trm, ha parlato del momento del Palermo e soprattutto dai tanti punti persi dai rosanero nei minuti finali: “Dobbiamo trovare le soluzioni. Germania-Italia insegna come anche sul risultato di 3-0 ci si possa sentire tranquilli e sicuri di aver vinto. Siamo la squadra che ha perso più punti nei ultimi 15 minuti di partita: vuol dire che c’è qualcosa che non va che non è la paura di vincere ma dobbiamo imparare a non andare indietro, non accettare il fatto di stare in vantaggio.

Ora è il momento di stare uniti, compatti, capire le difficoltà e superarle. Non sempre la miglior difesa del vantaggio è proteggere la propria porta. Abbiamo qualità in attacco da poter pensare di segnare il secondo, il terzo, il quarto gol: è una cosa che si può sempre migliorare. Poi, detto questo, quello che dobbiamo migliorare passa dal campo, e parlare fuori dal campo non serve tanto. Obiettivo finale? Per me è chiaro sin dal mio arrivo. Abbiamo preso varie strade ma tutte possono portarci a quello che noi sogniamo”.