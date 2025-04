"Insieme siamo più forti!", l'invito della Salernitana ai propri tifosi Un messaggio accorato del club al popolo granata. La risposta è da applausi

Un esodo a Cittadella, il pienone con il Cosenza all’Arechi per un 25 aprile che rischia di essere spartiacque per la corsa salvezza. La Salernitana si gioca una fetta di permanenza in serie B nelle prossime due gare. Prima la trasferta del Tombolato, in una Pasquetta da vivere con il fiato sospeso e con il cuore in gola. Poi la sfida interna con il Cosenza, contro la squadra ultima in classifica ma con l’appiglio del ricorso al Tar sulla penalizzazione da 4 punti.

Il primo esame sarà quello di Pasquetta. Nonostante il giorno di festa, il semaforo verde alla prevendita senza alcuna limitazione in materia di ordine pubblico ha favorito una risposta d'applausi: oltre 500 i tagliandi venduti per una capienza massima da 1144. Aria di sold-out, fotografia di quanto il popolo granata si sia stretto alla squadra.

Inoltre, è scattata anche la corsa al biglietto per Salernitana-Cosenza del prossimo 25 aprile. Oltre alla possibilità per studenti e atleti delle scuole calcio di poter entrare gratis nel settore Distinti, la Salernitana ha anche voluto confermare la promozione legati agli abbonati, con prezzi stracciati dei tagliandi in tutti i settori. Taglio anche alle tariffe intere. Chiara la volontà di contare sull'apporto del dodicesimo uomo in campo per una settimana che vale una stagione.