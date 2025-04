Cittadella, il dg Marchetti: "Con la Salernitana ci giochiamo tutto!" Il dirigente dei veneti sottolinea: "Non sarà semplice ma vogliamo il risultato a tutti i costi"

L’iniziativa della tribuna Est a un euro per provare a riempire il Tombolato e rispondere all’esodo del popolo della Salernitana. Il Cittadella suona la carica in vista dello scontro diretto di lunedì pomeriggio con i granata. Una marcia d’avvicinamento segnata non solo dalle problematiche di formazione, con le squalifiche di Palmieri e Okwonkwo alle quali si sono aggiunte le condizioni non ideali di Diaw per l’attacco.

A sottolineare l’importanza della sfida con la Salernitana ci ha pensato il direttore generale Stefano Marchetti in un’intervista al quotidiano “Il Gazzettino: “La squadra è apparsa bloccata per tante ragioni. Intanto la paura e il dover fare il risultato a tutti i costi: il momento è molto difficile, ci giochiamo tantissimo, l’intera stagione, il nostro futuro professionale. Dovremo essere bravi psicologicamente ad affrontarla nel modo giusto. Non è semplice, sappiamo l’importanza di questa partita. Bisogna avere il sangue freddo e avere capacità di gestire la tensione e le emozioni, e dare tutto quello che abbiamo giocando da Cittadella, con il cuore. Non ci deve essere nessun pensiero diverso dall’obiettivo che abbiamo, che è la partita con la Salernitana. Questo è quello che farò io e spero lo facciano anche i miei giocatori”.