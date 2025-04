Salernitana Under 15, che gioia: si qualifica ai playoff! Successo con il Cosenza (3-1) e poi la festa

Un successo come motivo di vanto per il settore giovanile. La Salernitana Under 15 stacca il biglietto per i playoff. La squadra granata allenata da Mario Landi festeggia il pass dopo aver superato 3-1 il Cosenza al Volpe. I campani chiudono al quinto posto a quota 36 punti e ora aspettano l’esito degli altri risultati per conoscere l’avversario in post-season.

La partita si sblocca subito: D’Aloia porta avanti i granatini (11’). Il botta e risposta è immediato, con Madeo che rimette subito in equilibrio il match (12’). La Salernitana però si riporta avanti ancora con D’Aloia che firma la doppietta. In apertura di ripresa arriva il tris firmato di Nascente, con la Salernitana che alla fine esulta per il successo e ora si regala i playoff.